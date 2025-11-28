Ionity contradice la creencia popular: no faltan puntos de carga, sino coches eléctricos (y la ansiedad por autonomía carece de sentido)

La directora de Estrategia Corporativa de Estaciones de Carga de Ionity, Meta Kessler, afirma que en Europa no existe un problema de escasez de puntos de carga, sino que la problemática principal la plantea una cantidad insuficiente de vehículos eléctricos que hagan uso de ella. Así lo ha defendido durante su intervención en el seminario ChargeUp Europe, poniendo como ejemplo la situación concreta de Alemania y su infraestructura de carga pública de alta potencia (HPC, más de 150 kW).
| etiquetas: puntos , carga , ionity , ansiedad , autonomía
No es una opinión.
Es un hecho.
Hace años ya que perfectamente se puede cruzar Europa con vehículo eléctrico.
La ansiedad de autonomía es un asunto de la década pasada, cuando los VEs ni siquiera tenían BMS.
Vamos, la prehistoria.
El que siga pensando con esa mentalidad de hace 10 años, necesita estar mejor informado.
Eso si, donde peor lo paso para recargar es en España, sobretodo en la ruta que he hecho este finde, Bcn - Andorra, parada en Basella a cargar, pero claro, subir 3500 Kg en 90% me ventilo 60% bateria (caravana 1200 Kg, ruedas de invierno, temperatura de -2 a 7 grados...)
si fallase estos… » ver todo el comentario
Si España está cuestionada en infraestructura de carga para vehículos sin remolque, evidentemente con remolque será un sin vivir.
Ahora, tú mismo vives la paradoja de no tener ese problema fuera de España.
Pues igual es que hemos detectado en gran parte dónde reside el problema.
Pero... un tercio de las veces que sí he querido cargar he tenido problemas. Lo más cantoso han sido… » ver todo el comentario
Sobre el papel es muy fácil todo.
Que bajen los precios y se hincharan a ganar dinero
Yo cuando estuve en Francia la cogi, cargue mas de 1 MWh en ese viaje y a 0.33 salia a cuenta, paradas de 24 minutos para cargar del 10 a 90% y siempre habia puestos libres, claro que alli un puesto de ionity eran de 8-10 postes normalmente, mucha rotacion
Me toca los cojones soberanamente el tema de las suscripciones, pues te limita enormemente a utilizar solo los de esa red. Lo cual me parece una aberración. Es como si solo pudieras usar gasolineras BP y si usaras de otras marcas te saliera a 3€/litro.
BYD desplegará su propia red de cargadores en España para aumentar la presión sobre Tesla
www.meneame.net/m/actualidad/byd-desplegara-propia-red-cargadores-espa
No obstante, buscando otros proveedores, Tesla ofrece precios que según esto son más de un 40 % más barato.(Imagen). Y en horas no punta, la comparación llega a un 60% más barato.
En cuanto se popularice el conocimiento de las posibilidades existentes, el "miedo" a la posible incertidumbre en el uso de un vehículo eléctrico desaparecerá, porque la realidad es que actualmente no existe incertidumbre.