Ionity contradice la creencia popular: no faltan puntos de carga, sino coches eléctricos (y la ansiedad por autonomía carece de sentido)

La directora de Estrategia Corporativa de Estaciones de Carga de Ionity, Meta Kessler, afirma que en Europa no existe un problema de escasez de puntos de carga, sino que la problemática principal la plantea una cantidad insuficiente de vehículos eléctricos que hagan uso de ella. Así lo ha defendido durante su intervención en el seminario ChargeUp Europe, poniendo como ejemplo la situación concreta de Alemania y su infraestructura de carga pública de alta potencia (HPC, más de 150 kW).