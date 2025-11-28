edición general
Ionity contradice la creencia popular: no faltan puntos de carga, sino coches eléctricos (y la ansiedad por autonomía carece de sentido)

La directora de Estrategia Corporativa de Estaciones de Carga de Ionity, Meta Kessler, afirma que en Europa no existe un problema de escasez de puntos de carga, sino que la problemática principal la plantea una cantidad insuficiente de vehículos eléctricos que hagan uso de ella. Así lo ha defendido durante su intervención en el seminario ChargeUp Europe, poniendo como ejemplo la situación concreta de Alemania y su infraestructura de carga pública de alta potencia (HPC, más de 150 kW).

#2 Grahml *
"En opinión de la directiva alemana, esto demuestra que es perfectamente posible realizar largas distancias con un vehículo eléctrico en Europa, así como que la infraestructura de carga es fiable."

No es una opinión.

Es un hecho.

Hace años ya que perfectamente se puede cruzar Europa con vehículo eléctrico.

La ansiedad de autonomía es un asunto de la década pasada, cuando los VEs ni siquiera tenían BMS.

Vamos, la prehistoria.

El que siga pensando con esa mentalidad de hace 10 años, necesita estar mejor informado.
#6 dakota
#2 yo que llevo caravana y cada 160-180 km he de recargar he ido a Bastogne, Normandia, Calais, me he recorrido el norte de España y ahora cada finde subo con la caravana a Andorra a Grau Roig lo confirmo
Eso si, donde peor lo paso para recargar es en España, sobretodo en la ruta que he hecho este finde, Bcn - Andorra, parada en Basella a cargar, pero claro, subir 3500 Kg en 90% me ventilo 60% bateria (caravana 1200 Kg, ruedas de invierno, temperatura de -2 a 7 grados...)
si fallase estos…   » ver todo el comentario
asola33 #9 asola33
#6 Els pixapins son els altres, jo no! {0x1f602}
#12 Grahml
#6 Pero lo tuyo es ya otro nivel.

Si España está cuestionada en infraestructura de carga para vehículos sin remolque, evidentemente con remolque será un sin vivir.

Ahora, tú mismo vives la paradoja de no tener ese problema fuera de España.
Pues igual es que hemos detectado en gran parte dónde reside el problema.
Pablosky #11 Pablosky
#2 Pues yo tengo una opinión ligeramente diferente, pero posiblemente esté viciada, ya que soy dueño de un PHEV que cuando se queda sin electricidad apenas se nota, sigue consumiendo poquísimo y usando el motor eléctrico incluso cuando no hay electricidad, por lo tanto no tengo que ir buscando los puntos de carga y cuando el navegador me sugiere alguno en la ruta no le hago ni puto caso.

Pero... un tercio de las veces que sí he querido cargar he tenido problemas. Lo más cantoso han sido…   » ver todo el comentario
Sawyer76 #1 Sawyer76
Es verdad, los millones de coches españoles que duermen en la calle no tienen un problema de puntos de carga para pasarse al eléctrico.
Ransa #5 Ransa
#1 La distancia que recorre en un dia habitualmente un coche español creo que rondaba los 50 km, con varios viajes largos al año. Perfectamente lo puedes hacer sin cargador propio.
Sawyer76 #10 Sawyer76
#5 Si, claro. Levántate media hora antes, o más, para ir al punto de carga que mejor pille entre casa y el trabajo, cada vez que toca y esperar mientras cargas el coche, o llega a casa 1 hora más tarde si lo haces después del trabajo.
Sobre el papel es muy fácil todo.
Destrozo #4 Destrozo
A 0.67€ el kWh ( sin suscripción) como estoy viendo ahora mismo en ionity, va a cargar su puta madre. Más caro que el gasoil.
Que bajen los precios y se hincharan a ganar dinero
#7 dakota
#4 si usas mucho ionity coge la suscripcion
Yo cuando estuve en Francia la cogi, cargue mas de 1 MWh en ese viaje y a 0.33 salia a cuenta, paradas de 24 minutos para cargar del 10 a 90% y siempre habia puestos libres, claro que alli un puesto de ionity eran de 8-10 postes normalmente, mucha rotacion
Destrozo #13 Destrozo
#7 no hago grandes distancias ni grandes viajes en eléctrico.
Me toca los cojones soberanamente el tema de las suscripciones, pues te limita enormemente a utilizar solo los de esa red. Lo cual me parece una aberración. Es como si solo pudieras usar gasolineras BP y si usaras de otras marcas te saliera a 3€/litro.
#8 Grahml
#4 De ahí la importancia de la competencia y que por ejemplo, empresas como BYD hagan estos anuncios:

BYD desplegará su propia red de cargadores en España para aumentar la presión sobre Tesla
www.meneame.net/m/actualidad/byd-desplegara-propia-red-cargadores-espa

No obstante, buscando otros proveedores, Tesla ofrece precios que según esto son más de un 40 % más barato.(Imagen). Y en horas no punta, la comparación llega a un 60% más barato.

En cuanto se popularice el conocimiento de las posibilidades existentes, el "miedo" a la posible incertidumbre en el uso de un vehículo eléctrico desaparecerá, porque la realidad es que actualmente no existe incertidumbre.  media
manualmenara #3 manualmenara
Ni vivir en un pueblo de 20000 habitantes a 60 kilómetros de la capital, si apenas trabajo, y con sólo dos puntos de carga tampoco
