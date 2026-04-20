Los 'invisibles' de la regularización en Catalunya: el 75% de las personas sin techo quedará fuera de la medida

Las entidades sociales alertan de que miles de personas en situación de exclusión severa no podrán acceder al proceso por falta de documentación y apoyo. La nueva vía de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno nace con la intención de integrar a miles de personas, pero deja fuera a uno de los colectivos más vulnerables: las personas sin hogar. Según advierten entidades sociales, solo una de cada cuatro personas en situación de sinhogarismo podrá acogerse a este proceso.
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En efecto, esta noticia desprende un claro tufo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también… » ver todo el comentario
Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.… » ver todo el comentario