Los 'invisibles' de la regularización en Catalunya: el 75% de las personas sin techo quedará fuera de la medida

Las entidades sociales alertan de que miles de personas en situación de exclusión severa no podrán acceder al proceso por falta de documentación y apoyo. La nueva vía de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno nace con la intención de integrar a miles de personas, pero deja fuera a uno de los colectivos más vulnerables: las personas sin hogar. Según advierten entidades sociales, solo una de cada cuatro personas en situación de sinhogarismo podrá acogerse a este proceso.