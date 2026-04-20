edición general
7 meneos
11 clics
Los 'invisibles' de la regularización en Catalunya: el 75% de las personas sin techo quedará fuera de la medida

Los 'invisibles' de la regularización en Catalunya: el 75% de las personas sin techo quedará fuera de la medida

Las entidades sociales alertan de que miles de personas en situación de exclusión severa no podrán acceder al proceso por falta de documentación y apoyo. La nueva vía de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno nace con la intención de integrar a miles de personas, pero deja fuera a uno de los colectivos más vulnerables: las personas sin hogar. Según advierten entidades sociales, solo una de cada cuatro personas en situación de sinhogarismo podrá acogerse a este proceso.

| etiquetas: catalunya , regularización inmigrantes , sin techo , entidades sociales
6 1 0 K 62 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 62 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
El anterior comentario habla de medidas antipitos. Espero que no sea lo que pienso. Poca broma, la esterilización de pobres es una constante de los fascistas.
0 K 10
#2 BoosterFelix
¿Hay algo malo con la pobreza? Porque eso sería aporofobia, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía.

En efecto, esta noticia desprende un claro tufo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también…   » ver todo el comentario
1 K -4
#3 BoosterFelix
#2 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame