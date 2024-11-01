Investigan a tres personas por el robo y venta de material de la Academia Rafa Nadal

El Juzgado de Instrucción de Manacor está investigando a dos trabajadores por su supuesta participación en la desaparición de material deportivo de la academia de Rafa Nadal. Entre los objetos sustraídos se encontraban varias raquetas —una de ellas firmada por el propio tenista y considerada pieza singular—, palas de pádel y otros artículos cuyo valor total supera los 6.000 euros. La cuenta de Wallapop desde la que se vendían los productos figuraba a nombre de una tercera persona, pero tanto el correo electrónico como el número de teléfono...