Investigan a una mujer por matar presuntamente a su hija discapacitada al hacerle inhalar gases tóxicos en La Palma

El juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma ha iniciado este martes las diligencias previas contra una mujer por un presunto delito de homicidio. La sospechosa es Eugenia Paiz, una conocida activista por los derechos de las personas con discapacidad, quien ahora ha sido señalada de matar a su hija Rebeca, de 32 años y que padecía una discapacidad severa (autismo severo), al hacerla inhalar gases tóxicos. La mujer se encuentra hospitalizada tras supuestamente intentar quitarse la vida del mismo modo. Se puede leer en Modo lectura.