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Investigan al exalcalde de Maracena (PP) por prevaricación y malversación tras contratar servicios para investigar a adversarios políticos

Investigan al exalcalde de Maracena (PP) por prevaricación y malversación tras contratar servicios para investigar a adversarios políticos

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas contra quien fue alcalde del municipio en 2023 y 2024, Julio Pérez

| etiquetas: maracena , exalcalde , julio pérez , prevaricación , malversación
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4 comentarios
15 3 0 K 132 actualidad
Furiano.46 #1 Furiano.46
Otro día en la oficina
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Milmariposas #3 Milmariposas
Su modus operandi cuando se sienten inseguros. Convertirse en el matón del patio del colegio. {0x1f4a9}
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#2 Troll_hunter
Aventuras y desventuras de la política de Maracena, esta noticia no es nada comparado con los últimos años. El sistema político de muchos pueblos está completamente corrompido.
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#4 MarlonBlando
Dale alegŕia a tu cuerpo Maracena

:foreveralone:
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menéame