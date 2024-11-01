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Investigan al exalcalde de Maracena (PP) por prevaricación y malversación tras contratar servicios para investigar a adversarios políticos
El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas contra quien fue alcalde del municipio en 2023 y 2024, Julio Pérez
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Otro día en la oficina
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Milmariposas
Su modus operandi cuando se sienten inseguros. Convertirse en el matón del patio del colegio.
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Troll_hunter
Aventuras y desventuras de la política de Maracena, esta noticia no es nada comparado con los últimos años. El sistema político de muchos pueblos está completamente corrompido.
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MarlonBlando
Dale alegŕia a tu cuerpo Maracena
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