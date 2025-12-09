Investigan una agresión grupal a una menor en Miranda de Ebro

La Policía Nacional investiga una agresión grupal a una menor cuando salía de clase de tenis el pasado viernes en el Polideportivo Municipal de Anduva de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Fue la madre de la víctima, según indicaron desde la Subdelegación del Gobierno, quien denunció los hechos en Comisaría el mismo viernes y posteriormente amplió la denuncia. Según publican diversos medios, la agresión se produjo a la salida de las clases de tenis de la menor, de 13 años. El ataque fue grabado en vídeo por diferentes jóvenes.
| etiquetas: miranda de ebro , agresión grupal , menores
"Según la versión de esta segunda agresión ofrecida por la progenitora, su hija había quedado con dos niñas que le hicieron «una encerrona» en plena calle para llevarla a donde estaba el resto de las menores y cometer la agresión. Pudo zafarse de ellas, tras los primeros golpes, gracias a unos señores que pasaban por allí y que la acompañaron al trabajo de su madre, donde se personó la Policía Nacional, para después acudir al ambulatorio con su padre y presentar la correspondiente denuncia."