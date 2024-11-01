edición general
Investigadores descubren que las plantas madre cuidan de sus plántulas

Este hallazgo, procedente del equipo del Dr. Vineet Soni en la Universidad Mohanlal Sukhadia, desdibuja una de las fronteras más arraigadas entre reinos, aquella que reservaba la noción de crianza y protección parental exclusivamente para los animales. La investigación se centró en el estudio fisiológico y bioquímico de la común planta de interior Chlorophytum comosum, conocida como cinta, malamadre o lazo de amor. Esta especie produce plántulas hijas que permanecen unidas a la planta madre mediante delgados tallos denominados estolones.

