Investigadores chinos crean cinta de ADN capaz de almacenar hasta 36 petabytes, el equivalente a tres mil millones de canciones

Investigadores de Shenzhen, China, han construido una especie de casete molecular capaz de almacenar datos digitales en forma de cadenas de ADN sintético sobre una película plástica ultrafina. Un único prototipo puede guardar 36 petabytes imprimiendo miles de puntos diminutos de ADN sintético sobre una película flexible, que después se corta y enrolla en un casete delgado. Algunas previsiones señalan que el mundo podría superar los 175 billones de gigabytes en la segunda mitad de esta década, por eso esta tecnología permitiría ahorrar energía y