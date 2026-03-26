Los investigadores alertan de que los partes de Adamuz son «fácilmente manipulables»

Los técnicos que investigan el siniestro de Adamuz (Córdoba) ven grietas en los documentos facilitados por ADIF. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) advirtió a la Guardia Civil de que tenía «dudas» sobre la validez de las firmas incluidas en los partes de soldaduras y actas de neutralizaciones y homogeneizaciones. «Muchas […] son una imagen escaneada de una firma manuscrita que es fácilmente manipulable», señaló Ignacio Barrón de Angoiti, presidente del órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes, en un