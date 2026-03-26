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Los investigadores alertan de que los partes de Adamuz son «fácilmente manipulables»

Los investigadores alertan de que los partes de Adamuz son «fácilmente manipulables»

Los técnicos que investigan el siniestro de Adamuz (Córdoba) ven grietas en los documentos facilitados por ADIF. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) advirtió a la Guardia Civil de que tenía «dudas» sobre la validez de las firmas incluidas en los partes de soldaduras y actas de neutralizaciones y homogeneizaciones. «Muchas […] son una imagen escaneada de una firma manuscrita que es fácilmente manipulable», señaló Ignacio Barrón de Angoiti, presidente del órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes, en un

| etiquetas: tren , adamuz , accidente
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3 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
#2 Pitchford
Lo de la firma escaneada, pegada en un Excel o Word, guardado como pdf y enviado éste por correo como documento firmado oficial siempre me ha parecido de chiste. Yo también lo he hecho..
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Mala suerte
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#3 mstk
"Todo es falso salvo lo que se demuestre cierto y todo es cierto salvo lo que se demuestre falso".
Paulo Coelho Brey
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menéame