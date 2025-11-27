En la oscuridad de un bosque cercano al Parque Nacional Yosemite, un grupo de científicos de élite se reúne en torno a una hoguera en el patio trasero de un hotel de lujo. Algunos visten albornoces. En el centro se alza una efigie de madera, encargada ex profeso a un artista local, que representa a una Inteligencia Artificial maligna y engañosa. El líder de la ceremonia, Ilya Sutskever, cofundador de la empresa tecnológica más importante del siglo, rocía la figura con líquido inflamable y le prende fuego mientras los demás observan en silencio.