edición general
8 meneos
58 clics
La investigadora que se adentró en las profundidades de OpenAI y volvió para contarlo: "La burbuja de la IA está a punto de estallar"

La investigadora que se adentró en las profundidades de OpenAI y volvió para contarlo: "La burbuja de la IA está a punto de estallar"

En la oscuridad de un bosque cercano al Parque Nacional Yosemite, un grupo de científicos de élite se reúne en torno a una hoguera en el patio trasero de un hotel de lujo. Algunos visten albornoces. En el centro se alza una efigie de madera, encargada ex profeso a un artista local, que representa a una Inteligencia Artificial maligna y engañosa. El líder de la ceremonia, Ilya Sutskever, cofundador de la empresa tecnológica más importante del siglo, rocía la figura con líquido inflamable y le prende fuego mientras los demás observan en silencio.

| etiquetas: karen hao , libro , entrevista , ia , altman , chatgpt , google
7 1 2 K 59 tecnología
7 comentarios
7 1 2 K 59 tecnología
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Esto lleva diciéndose desde, al menos, agosto de 2024:
forbes.es/actualidad/495285/esta-a-punto-de-estallar-la-burbuja-de-la-
1 K 24
PaulDurden #6 PaulDurden
#2 Hay tiempo pa comer.
0 K 13
#3 gorgos *
La burbuja de la IA está a punto de estallar, la del Bitcoin es una burbuja más sólida y no estallará. Porque somos idiotas, pero no tanto
0 K 17
ChatGPT #4 ChatGPT
Agorer.
0 K 11
secreto00 #1 secreto00
Muro de pago :-(
Pero parece interesante. Un resumen?
0 K 9

menéame