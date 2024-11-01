Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse  

El hombre, de 47 años, carecía del permiso de conducir y dio positivo en drogas. Los hechos ocurrieron cuando un vehículo colisionó contra el puente sobre el río Pisuerga, quedando parcialmente suspendido. Otro conductor socorrió al accidentado, rescatando también al vehículo con ayuda de una eslinga. Tras ello, el conductor que sufrió el siniestro cogió el vehículo del ciudadano que había parado a ayudarle y emprendió la huida del lugar. Apenas 2 km después, esta persona sufrió un nuevo accidente dejando el vehículo con graves daños.