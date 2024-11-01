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Investigadas dos personas por robo de cuernos en Benavente
La Guardia Civil sorprende a los autores con 100 kilos de astas de ciervo tras haber actuado previamente en la comarca de Sayago
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Se hacían llamar el clan de los venaos.
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