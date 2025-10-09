Las investigaciones y el polémico perfil de José Jerí, el nuevo presidente del Perú tras la vacancia a Dina Boluarte

La trayectoria política de Jerí está marcada por investigaciones que incluyen denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto. Estos antecedentes generan inquietud en varios sectores sobre su posible ascenso al Ejecutivo, en una coyuntura de alta fragmentación política y debate acerca de la vacancia.
P.d. Al echar a Boluarte, este señor es presidente automáticamente por sucesión, han existido hoy mismo mociones para destituirlo de su cargo antes de que tomara posesión, pero no han prosperado.
