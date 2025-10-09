edición general
3 meneos
7 clics

Las investigaciones y el polémico perfil de José Jerí, el nuevo presidente del Perú tras la vacancia a Dina Boluarte

La trayectoria política de Jerí está marcada por investigaciones que incluyen denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto. Estos antecedentes generan inquietud en varios sectores sobre su posible ascenso al Ejecutivo, en una coyuntura de alta fragmentación política y debate acerca de la vacancia.

| etiquetas: peru , presidente , acusaciones , violación , corrupción
2 1 1 K 13 actualidad
2 comentarios
2 1 1 K 13 actualidad
wata #2 wata *
No hay ningún político normal en Perú? Bueno... Político y normal no es algo habitual.
0 K 15
Alakrán_ #1 Alakrán_ *
Relacionada.
www.meneame.net/m/actualidad/congreso-republica-aprueba-vacancia-presi

P.d. Al echar a Boluarte, este señor es presidente automáticamente por sucesión, han existido hoy mismo mociones para destituirlo de su cargo antes de que tomara posesión, pero no han prosperado.

Me voy a la cama.
0 K 11

menéame