Investigación: Ruptura entre Vox y Revuelta. Desde neoliberales a fascistas | Sistema 161

El reciente escándalo en torno a la asociación juvenil Revuelta, originalmente vinculada a Vox, ha estallado tras las denuncias de varios fundadores y miembros veteranos, incluyendo a Elsa Almeda, Javier Esteban y Arturo Villarroya González, quienes acusan a la dirección actual, liderada por Jaime Hernández Zúñiga, de supuesta gestión ilícita y opaca de los fondos donados para la DANA.
Solo el pueblo salva al pueblo oee oee