Investigación: Ruptura entre Vox y Revuelta. Desde neoliberales a fascistas | Sistema 161

El reciente escándalo en torno a la asociación juvenil Revuelta, originalmente vinculada a Vox, ha estallado tras las denuncias de varios fundadores y miembros veteranos, incluyendo a Elsa Almeda, Javier Esteban y Arturo Villarroya González, quienes acusan a la dirección actual, liderada por Jaime Hernández Zúñiga, de supuesta gestión ilícita y opaca de los fondos donados para la DANA.

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
La culpa es de Broncano que se ha apropiado del nombre. :-P
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Los cachorros copiando las buenas artes del mangoneo de sus mayores.
obmultimedia #1 obmultimedia
Aprenden muy rapido de sus mayores.
#4 Poligrafo
Sorpresa, se han comido las donaciones de la gente...

Solo el pueblo salva al pueblo oee oee
