La investigación que muestra cómo Israel controla en Gaza territorio más allá de la línea amarilla, el límite acordado en el cese el fuego

El ejército israelí está controlando más territorio de Gaza de lo previsto en el acuerdo de alto el fuego con Hamás, según un análisis de BBC Verify. En la primera fase del acuerdo, Israel aceptó retirarse a una frontera que recorre el norte, el sur y el este de Gaza. La división estaba marcada por una línea amarilla en los mapas publicados por el ejército y se conoce como la "Línea Amarilla". Sin embargo, nuevos videos e imágenes satelitales muestran que los marcadores colocados por las tropas israelíes en dos zonas para señalizar la división