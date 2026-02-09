La investigación del ministerio sobre el origen de la peste porcina en Catalunya abre de nuevo la puerta a la hipótesis del bocadillo

Los expertos designados por el Gobierno consideran como "escenario más plausible" que el virus llegara a través de productos cárnicos contaminados o por restos de comida transportados por personas. La investigación del equipo científico designado por el Ministerio de Agricultura para averiguar cómo llegó la peste porcina africana (PPA) a Catalunya ha concluido que la introducción por la actividad humana es el origen más probable de la aparición del virus en Cerdanyola, localizado por primera vez en un jabalí hallado muerto en las inmediaciones