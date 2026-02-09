edición general
1 meneos
 

La investigación del ministerio sobre el origen de la peste porcina en Catalunya abre de nuevo la puerta a la hipótesis del bocadillo

Los expertos designados por el Gobierno consideran como "escenario más plausible" que el virus llegara a través de productos cárnicos contaminados o por restos de comida transportados por personas. La investigación del equipo científico designado por el Ministerio de Agricultura para averiguar cómo llegó la peste porcina africana (PPA) a Catalunya ha concluido que la introducción por la actividad humana es el origen más probable de la aparición del virus en Cerdanyola, localizado por primera vez en un jabalí hallado muerto en las inmediaciones

| etiquetas: catalunya , peste , pocina , abre , puerta , hípotesis , bocadillo
1 0 0 K 18 ciencia
1 comentarios
1 0 0 K 18 ciencia
josde #1 josde
"Es el escenario considerado más plausible y coherente con la evidencia disponible", indica el informe hecho público este lunes. "La aparición aislada del foco en un entorno periurbano altamente conectado por infraestructuras viarias y ferroviarias sugiere que el virus pudo entrar a través de productos cárnicos contaminados o restos de comida transportados por personas".
0 K 18

menéame