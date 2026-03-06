edición general
La investigación estadounidense apunta a una probable responsabilidad estadounidense en el ataque a la escuela iraní (EN)

Los investigadores militares estadounidenses creen que es probable que las fuerzas estadounidenses fueran responsables de un aparente ataque a una escuela de niñas iraní que mató a decenas de niños el sábado, pero aún no han llegado a una conclusión final ni han completado su investigación, dijeron a Reuters dos funcionarios estadounidenses.

8 comentarios
Tkachenko
"no han llegado a una conclusión" xD xD xD
El tarado de Hegseth parece que metió la pata el otro día
x.com/DropSiteNews/status/2029241236146491883
1 K 36
tul
#1 no hay que apresurarse, todavia puede dar un giro la investigacion y resultar que las culpables fueron las niñas asesinadas por vestirse como iranies.
6 K 102
Tkachenko
#2 el otro día un CLONAFO me dijo que era culpa de Irán xD
4 K 82
tul
#5 evidentemente, si no hubieran existido no tendrian la culpa xD
0 K 13
Tkachenko
#3 No es la misma noticia. Esta proviene del propio ejercito
2 K 46

