Una investigación de la BBC destapa una de las mayores redes de peleas de perros en Europa

Durante seis meses, un equipo de la BBC se infiltró en foros online, y siguió rastros en vídeos y documentos, junto a organizaciones como la League Against Cruel Sports (LACS) y la Ulster Society for the Prevention of Cruelty to Animals (USPCA), logrando exponer lo que describen como “una de las mayores redes de peleas de perros en Europa”. El hallazgo inicial se produjo casi por accidente, cuando uno de los miembros del subforo, privado e invisible para quienes no estaban invitados, cometió un descuido que permitió que la información normalmen