Una investigación de Amnistía Internacional concluye que Trump es un criminal de guerra

Amnistía ha analizado también las declaraciones oficiales de las autoridades de Irán, Israel y Estados Unidos e informes de medios de comunicación, y ha entrevistado a varias personas con conocimiento de la situación en Minab. La investigación ha concluido que "Estados Unidos violó el derecho internacional humanitario al no tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil". La organización exige "que la investigación sea transparente, exhaustiva y que los resultados se hagan públicos".