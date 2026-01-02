edición general
Los inversores privados baten récords en la compra de empresas de defensa

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Los fondos de capital riesgo colocan 14.500 millones en adquisiciones en el sector

| etiquetas: defensa , armamento , privatizacion
#2 chocoleches
La primera frase del artículo es "La nueva oleada de gasto público en defensa a escala mundial ya está provocando un fuerte movimiento de capitales privados dirigido a las empresas dedicadas a este sector"

No, no depende de la pasta que pongan empresas privadas. Aquí la fiesta la pagan los impuestos.
#3 tul
#2 que quieres que diga un panfleto que lleva decadas blanqueando la invasion gringa de europa? la verdad? ni se lo plantean.
#1 YSiguesLeyendo
si un ejército depende de la pasta que pongan empresas privadas, a quién defiende ese ejército: al interés general de la población o a los accionistas de esas empresas privadas? nuestros ejércitos son mercenarios de empresas privadas por mucha banderita y mucho himno que luzcan
#5 Olepoint
¿ Entendéis por qué los medios de "descomunicación", los mismos que aman al lider Frijolíto y sus acólitos, están todo el día con que nos preparemos para la guerra y que si Putin nos va a invadir, mientras que Trump puede invadir lo que le de la gana ? ¿ Os hago un dibujito ?
