Inversión europea récord en Mistral: ASML respalda a la irreductible IA gala que compite con OpenAi y Anthropic

El gigante holandés de chips confirma la compra del 11% en la compañía francesa, respaldada también por Nvidia, en una ampliación de capital.

| etiquetas: asml , mistral , accionistas , ia , europa
Pues nada. Ya están los americanos con su patita puesta. No hay manera de tener una independencia europea plena. Si mañana dicen que no se puede hacer lo que sea con China, pues mandarán ellos como hacen con ASML...
#1 asml es holandesa y mistral francesa
#2 si, pero cuantas empresas americanas ....

"También han participado los fondos de capital riesgo de EEUU que ya estaban en el proyecto como Andreessen Horowitz, Lightspeed, DST Global, General Catalyst, Index Ventures, Bpifrance y corporativos como Nvidia, Salesforce y BNP Paribas"
#2 y los fondos que las co trolan, americanos
