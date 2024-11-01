“Invaden España”: los evangélicos, de nuevo retratados de forma sesgada en televisión

En aquel momento, Protestante Digital publicó el editorial titulado “¿Teme RTVE el preocupante crecimiento evangélico?”, en el que se advertía de un patrón mediático que se repite ahora: “Los medios generalistas siguen mostrando su desconocimiento en el uso del lenguaje y, lo que es peor, en la comprensión de lo que son las iglesias evangélicas”.
| etiquetas: invaden españa , invasión , evangélicos , religión , españa
www.youtube.com/watch?v=Ge45R9qoW_Y
Por mi parte lo siento, los estafadores han de estar en la cárcel y no en iglesias, mezquitas, etc..
Y bajo su omnipotente tentáculo tallarinesco viviremos yo y mi descendencia hasta que nos acoja.
Ramen.
Ni idea, puede ser tanto una demostración de fuerza, como una oportunidad para quedar y verse entre los distintos grupos.
... aunque el "piensa mal y acertarás" siempre sobrevuela
Ahora los extienden por todo el mundo como base para adoctrinamiento político.
youtu.be/4uKQT-BKzwI
quien lo desenvagelizará?
El desenvagelizador que lo desenvagelice,
buen desenvagelizador será.
"No se entiende, si la nuestra ya sirve para lo mismo, para qué liarse?
Jugando a la bola de cristal, pienso que cuando Arüello se muera, habrá alguna escisión y algunos se convertirán en protestantes.
Entiendo que para ellos lo importante es mostrar su fuerza ante el papa y ante los medios. No saludar ni vitorear al papa.
¿Los canarios también?
Dejen a dios en paz, no le metan en sus sucios libritos de culpas y mandamientos.
Si quieres hablar con dios, no hables con humanos charlatanes.