“Invaden España”: los evangélicos, de nuevo retratados de forma sesgada en televisión

En aquel momento, Protestante Digital publicó el editorial titulado “¿Teme RTVE el preocupante crecimiento evangélico?”, en el que se advertía de un patrón mediático que se repite ahora: “Los medios generalistas siguen mostrando su desconocimiento en el uso del lenguaje y, lo que es peor, en la comprensión de lo que son las iglesias evangélicas”.