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“Invaden España”: los evangélicos, de nuevo retratados de forma sesgada en televisión

“Invaden España”: los evangélicos, de nuevo retratados de forma sesgada en televisión

En aquel momento, Protestante Digital publicó el editorial titulado “¿Teme RTVE el preocupante crecimiento evangélico?”, en el que se advertía de un patrón mediático que se repite ahora: “Los medios generalistas siguen mostrando su desconocimiento en el uso del lenguaje y, lo que es peor, en la comprensión de lo que son las iglesias evangélicas”.

| etiquetas: invaden españa , invasión , evangélicos , religión , españa
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38 comentarios
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Comentarios destacados:      
ipanies #1 ipanies
Putas religiones de mierda, todas ellas!! Poco más que decir.
13 K 99
txillo #3 txillo *
#1 #2 No sé qué te ha hecho a ti el pastafarismo.
2 K 30
josde #9 josde
#3 Ni lo conozco ni me interesa ninguna religión amañada por los hombres.
0 K 20
ipanies #14 ipanies
#3 Adorar al gluten!!!!!!
0 K 12
#22 atabey
#1 Representacion gráfica:

www.youtube.com/watch?v=Ge45R9qoW_Y
0 K 10
#23 CosaCosa
#1 una vision muy poco tolerante. Se ve que el fascismo avanza
2 K 27
founds #26 founds
#23 demuestra con pruebas que existe tu dios y no pediré que la prohíban por estafar a gente
1 K 16
#32 CosaCosa
#26 mi dios? Yo soy ateo. Pero no puedes esperar vivir en un mundo en convivencia y de forma equitativa sin respetar a los demas, aunque temgan formas de ver el mundo tan horribles.
3 K 38
founds #35 founds
#32 entonces hay que respetar a los vende humos? Respeto a uno que me venga a decir que si adoro a los extraterrestres de raticulin me llevarán con ellos y seré un ser de energía?
Por mi parte lo siento, los estafadores han de estar en la cárcel y no en iglesias, mezquitas, etc..
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josde #2 josde
Todas las religiones, muchas de ellas sectas, son una lacra para la humanidad.
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#17 Marisadoro
Es de octubre del 2025.
2 K 33
Asmode0 #34 Asmode0
#17 lo de siempre, vamos.
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hijomotoss #13 hijomotoss
Al resto Satanás nos protege y nos cuida. :-D
2 K 23
Chinchorro #16 Chinchorro *
#13 Habla por ti, yo como buen pastafari, solo creo en monesvol.
Y bajo su omnipotente tentáculo tallarinesco viviremos yo y mi descendencia hasta que nos acoja.

Ramen.  media
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ehizabai #11 ehizabai
¿Dónde está esa "España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, Luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio", cuando se la necesita?
1 K 21
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#18 me refería a los veganos xD
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ombresaco #21 ombresaco
#20 estaba limitando a religiones con amigo invisible
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asola33 #28 asola33
#25 que si quieren ver al papá, esperen un día y lo saludan en Barcelona. Es más cómodo y ecologico.
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ombresaco #38 ombresaco *
#28 Los kikos catalanes irán a ver al papa a Madrid, cuando el papa irá también a Barcelona.
Ni idea, puede ser tanto una demostración de fuerza, como una oportunidad para quedar y verse entre los distintos grupos.

... aunque el "piensa mal y acertarás" siempre sobrevuela
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#27 Juantxi
Los evangelistas fueron lanzados a todo Iberoamérica y España en aplicación de las conclusiones del informe Kissinger. Fueron sufragados por la CIA y por Israel. En España fracasaron, pero posteriormente volvieron por expansión de los enangelistas iberoamericanos. Son sectas dudosamente cristianas (no aceptan la savacin de quien no sea cristiano o judío), de extrema derecha y claramente sionistas, incluso aportan donativos a Israel.
Ahora los extienden por todo el mundo como base para adoctrinamiento político.
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Chinchorro #6 Chinchorro
No os metáis con las sectas amigüitas de Ayuso, diosito me las bendiga.

:troll:
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JackNorte #5 JackNorte
A mi si no me traen al niño evangelista ese no compro xD

youtu.be/4uKQT-BKzwI
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 yo necesito al menos un exorcismo y un milagro en cada reunión evangélica para cambiarme si no no me convencen
1 K 32
ombresaco #10 ombresaco
evangélicos victimizándose, católicos victimizándose, crisitanos todos juntos victimizándose frente a los musulmanes, musulmanes que también se victimizan. Mientras tanto todso presentan números positivos diciendo que son una fuerza imparable
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Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#10 te faltan los más victimistas de todos
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ombresaco #18 ombresaco
#15 si te refieres al judaísmo, en España creo que no está en especial crecimiento
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Asmode0 #33 Asmode0 *
#15 no se qué pintan los ciclistas y hosteleros en esto.
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obmultimedia #7 obmultimedia *
el cielo esta evangelizado.
quien lo desenvagelizará?
El desenvagelizador que lo desenvagelice,
buen desenvagelizador será.
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Arzak_ #29 Arzak_
Las iglesias evangélicas y cristianas han consolidado una influencia política significativa, actuando principalmente como un bloque ultraconservador que busca contrarrestar las agendas de izquierda, especialmente en temas sociales y de familia, convirtiéndose en un actor clave de la extrema derecha a base de miedo y rentabilizando diezmos. {0x1f60e}
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#31 perej
Los católicos (antena3), sorprendidos de que existan otras sectas:
"No se entiende, si la nuestra ya sirve para lo mismo, para qué liarse?
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eltxoa #4 eltxoa
que la herejía esa haya prendido en España es loquísimo. no sé que hacen los católicos que no hacen nada.
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ombresaco #12 ombresaco
#4 los kikos (camino neocatecumenal) están más cerca de los evangelistas que de la doctrina católica en algunos aspectos, pero oficialmente están dentro de la iglesia católica.

Jugando a la bola de cristal, pienso que cuando Arüello se muera, habrá alguna escisión y algunos se convertirán en protestantes.
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asola33 #24 asola33 *
#12 Los kikos catalanes irán a ver al papa a Madrid, cuando el papa irá también a Barcelona.
Entiendo que para ellos lo importante es mostrar su fuerza ante el papa y ante los medios. No saludar ni vitorear al papa.
¿Los canarios también?
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ombresaco #25 ombresaco
#24 no entiendo qué quieres decir
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#30 perej
#4 ¿Provocando? xD
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#19 trasparente
Dicen que hacen milagros. Yo, si consiguen que folle con regularidad, me hago evangélico. Pero eso creo que sea aún más difícil que una resucitación.
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Asmode0 #36 Asmode0 *
#19 antes de pedir regularidad deberias pedir probarlo por primera vez. No quieras empezar conduciendo un Ferrari cuando no tienes el carnet de conducir todavía. :troll:
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MisturaFina #37 MisturaFina
No son ni religiones. Son solo un grupo de machitos que han escrito un libro y pretenden imponerlo por la fuerza y en nombre de dios.

Dejen a dios en paz, no le metan en sus sucios libritos de culpas y mandamientos.

Si quieres hablar con dios, no hables con humanos charlatanes.
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menéame