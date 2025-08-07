edición general
Una intoxicación alimentaria en Barbastro deja más de 400 afectados

La intoxicación alimentaria que en los últimos días ha afectado a la población de Barbastro, en Huesca, ha dejado ya siete ingresos hospitalarios, cinco de ellos niños. Las otras dos personas -una menor y una mujer joven- están en el hospital San Jorge de Huesca, también ingresadas. El brote, que según confirmaron desde Salud Pública lo ha provocado la salmonela y salió del Festival Vino Somontano celebrado entre el 31 de julio y el 3 de agosto.

