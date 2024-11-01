edición general
Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión

Eurovisión, la cita organizado por la UER está cargada de geopolítica. Rusia lo sabe. De ahí que haya decidido poner en marcha su propia alternativa al festival europeo, del que fue expulsado por la invasión de Ucrania: Intervision. Su nombre quizás te resulte extraño, pero conecta con una cita de la era soviética. La senadora rusa Liliya Gumerova reivindicó que el festival "promocionará la música real" y dará la espalda a "valores falsos ajenos a cualquier persona normal" .

karakol #3 karakol
Se han montado su propio casino. Con Putin.
victorjba #5 victorjba
Peor que Horrorvisión no puede ser xD
Torrezzno #1 Torrezzno
Lo mismo pero sólo para heteros :roll:
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
¿Es solo geopolítica? No. Hay también un factor cultural que el Kremlin ha querido dejar claro desde el principio. Hace meses, después de que se anunciase el regreso de Intervision, la senadora rusa Liliya Gumerova reivindicó que el festival "promocionará la música real" y dará la espalda a "valores falsos ajenos a cualquier persona normal" en una referencia velada a Eurovisión. En 2014 la reivindicación de Putin de Intervision coincidió con la victoria en el festival europeo de Conchita Wurst y el año pasado el vencedor fue el artista no binario Nemo Mettler.

O sea, que Intervisión será la versión de Eurovisión sin nada gay: sólo durará cinco minutos. :troll:
#4 Joaker *
Espero que echen a Israel de Eurovision.
