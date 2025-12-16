·
Intervención policial desmedida o parada cardiorrespiratoria: la polémica muerte de Haitam en Torremolinos
Un juzgado de Málaga investiga el fallecimiento de un hombre de 35 años después de ser reducido por agentes de la Policía Nacional con pistolas Taser mientras su familia pide justicia
#3
Veelicus
Es curioso lo de las leyes y jueces en este pais, si alguien retiene a una persona y esta muere por un infarto posiblemente lo condenen poar homicidio involuntario, pero si eso lo hace la policia... siempre encuentran una cardiopatia en la victima
2
K
25
#7
unocualquierax
#3
Joer cómo eres !. Encima de que le encuentran una enfermedad y le hacen un buen diagnóstico... ¿ qué más quiere ?.
(ironía, por sup.)
0
K
10
#1
cybermon
La policía necesita acabar rápido para tener más tiempo libre
1
K
23
#2
ElenaCoures1
"Según la versión que algunas fuentes cercanas al fallecido han trasladado en redes sociales, Haitam accedió al local algo alterado pidiendo un cargador, "no para robar". El tendero no lo entendió bien, creyó que sus intenciones eran malas, y este lo encerró en el locutorio a la espera de la llegada de la Policía, que, aseguran, ejerció "abuso policial" sobre él."
www.elespanol.com/malaga/torremolinos/20251210/justicia-haitam-crean-a
Por no entenderse y un cargador de mierda
1
K
11
#4
Battlestar
#2
Bueno, eso es lo que dicen las "fuentes cercanas al fallecido".
Lo que dice el tendero al respecto no lo sabemos.
O eso entiendo al menos de la redacción del texto.
1
K
13
#5
ElenaCoures1
#4
El tendero se acojonó y le bajó el cierre, porque se sentiría amenazado
Pero insisto en que para mi, la causa del problema está en la falta de comunicación
0
K
8
#6
Godoferoz
#4
también hay un video de las cámaras de seguridad donde se le ve enchufando el móvil a un cargador del mostrador, no es algo que te pongas a hacer en medio de un robo...puede que estubiese en medio brote psicótico o de un colocon
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
