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Interrogatorio final | Algunos hombres buenos

Interrogatorio final | Algunos hombres buenos  

La escena del interrogatorio final en "Algunos hombres buenos" (titulada en Latinoamérica como Cuestión de Honor) es uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. En este clímax, el teniente Daniel Kaffee (Tom Cruise) se enfrenta al coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson) en una batalla psicológica y verbal. La escena fue escrita por Aaron Sorkin, basada en su propia obra de teatro, y dirigida por Rob Reiner. La tensión se logra mediante planos cerrados que capturan la furia de Nicholson y la determinación de Cruise.

| etiquetas: algunos hombres buenos , cuestión de honor , tom cruise , jack nicholson
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5 comentarios
9 1 0 K 144 Escenakas
  1. #1 Leon_Bocanegra
    La escena del interrogatorio final en "Algunos hombres buenos" (titulada en España como Cuestión de Honor)

    Anda que...
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  2. wildseven23 #2 wildseven23
    Joder, en España se tituló "Algunos hombres buenos".
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  3. Pertinax #3 Pertinax *
    #2 Entradilla corregida. Además, era el título fiel al original. Gracias.
    0 K 20
  4. #4 Onaj *
    Y qué buen doblaje.

    Este tipo de grandes escenas me suelen gustar más en español por la calidad de los dobladores.
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  5. #5 Poplíteo
    Se dice que Nicholson estuvo presente dando la réplica para todos los planos de sus compis en esa jornada, que fue maratoniana, y que todas las réplicas que dió para los planos de los demás fueron acojonantes.

    No tenía porqué estar, pero pidió estar y sentó cátedra.
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