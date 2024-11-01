Interrogatorio final | Algunos hombres buenos  

La escena del interrogatorio final en "Algunos hombres buenos" (titulada en Latinoamérica como Cuestión de Honor) es uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. En este clímax, el teniente Daniel Kaffee (Tom Cruise) se enfrenta al coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson) en una batalla psicológica y verbal. La escena fue escrita por Aaron Sorkin, basada en su propia obra de teatro, y dirigida por Rob Reiner. La tensión se logra mediante planos cerrados que capturan la furia de Nicholson y la determinación de Cruise.