Interrogantes sobre la vivienda

La dificultad para acceder a una vivienda es la principal preocupación de los españoles, según el CIS, y, sin embargo, la compraventa de inmuebles alcanzó en el primer semestre niveles no vistos desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Se venden más casas que nunca en una generación y al mismo tiempo se dispara la angustia ciudadana por no poder comprar vivienda.
| etiquetas: sociedad , vivienda , editorial
Pero, ¿No era la ocupación?
Mismamente los anuncios de venta de alarmas están empezando a migrar del "nos vamos de vacaciones y sin… » ver todo el comentario
Con un poder adquisitivo más alto, esas viviendas no las compraría en extranjero las compraría en españoles, porque para los extranjeros no les sería tan fácil comprar una vivienda en España
Con los Airbnb pasa lo mismo es más rentable alquilarlo a extranjeros porque los españoles… » ver todo el comentario
No hijo no, el problema son los sueldos de mierda, que ni para vivienda, ni para coches nuevos ni pa’ nah…