Interior contrata una empresa para vigilar los trabajos de otra en la frontera con Marruecos

El Ministerio del Interior busca una empresa que pueda vigilar los trabajos de otras contratas en la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla. La Secretaría de Estado de Seguridad reconoce que no tiene medios propios para supervisar las labores de limpieza que se desarrollan en las instalaciones perimetrales fronterizas. Interior argumenta que toma esta decisión por el "alto grado de complejidad y diversidad" que presentan las instalaciones y el volumen de las contrataciones de servicios de mantenimiento necesarios para su funcionamiento.