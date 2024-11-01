edición general
El interés de los adolescentes por las redes sociales se dispara inexplicablemente después de que Sánchez anuncie su prohibición para menores

Aunque las redes sociales ya eran ampliamente utilizadas por los adolescentes españoles, el anuncio de su futura prohibición por parte del Gobierno ha disparado, repentinamente y sin que nadie sepa muy bien por qué, el interés de los menores. “Las redes sociales pueden ser peligrosas para los menores de 16 años y ellos deben entender que su uso estará restringido y reservado únicamente a personas adultas, que cuentan con la madurez necesaria para consumir ese tipo de contenidos", ha dicho Pedro Sánchez.

#1 Barriales
Se harán pajas infinitas antes de que le corten el pornos.
Ya irán con los deberes hechos.
