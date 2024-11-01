Intenta hacer bajar unas cabras que se le han subido al techo en Oliana, cae por un hueco y acaba herido grave

Un hombre ha acabado herido grave en Oliana, en el Alt Urgell, intentando echar unas cabras que se le habían subido al tejado. Los hechos han tenido lugar hoy, jueves 30 de abril, hacia las once de la mañana. Aproximadamente una decena de cabras se ha subido a lo alto de un tejado en Oliana, y el dueño de la masía ha intentado echarlas, como ya ha hecho varias veces antes. El hombre se ha subido al tejado, hecha de uralita, para expulsar al rebaño, pero la situación se ha torcido. Una parte del techo se ha derrumbado y el hombre ha caído...