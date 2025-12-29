edición general
La inteligencia artificial irrumpe en la publicidad: anuncios hiperrealistas, ahorro de costes y recortes de empleo

El 60% de las empresas europeas del sector ya usa la IA para generar contenido, según un estudio de IAB Europe. Puede que no lo hayamos notado, pero muchos de los anuncios que estamos viendo estas Navidades están generados íntegramente con inteligencia artificial. Una tecnología que ya no es cosa del futuro, sino una realidad que está transformando —y sacudiendo— al sector publicitario. Un Papá Noel atrapado en un atasco con el sello de McDonald's o un bolso de lujo de Valentino que se funde con el cuerpo humano.

Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#5 Diciembre es el mes de los guarros/as, todo son anuncios para oler bien y dejarte el bolsillo vació.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Son escenas que parecen rodadas con grandes equipos de producción, pero que en realidad han sido creadas por algoritmos. Según los últimos datos, 6 de cada 10 empresas publicitarias ya utilizan IA para generar contenido, según un estudio de IAB Europe, principalmente por el enorme ahorro de tiempo y dinero que supone.
placeres #2 placeres
#1 no lo parecen, son genéricas y apestan a IA slop desde el primer segundo.. para todo el esfuerzo que dijeron haber gastado haciendo los prompts lo pudieron dedicar en un mejor spot ya da hasta grima el de cocacola de este año.


Otra cosa es que ya es casi seguro que en cuestión de años dejaremos de ser capaces detectarlo.

Espero que las IA empiecen a comprar productos
NinjaBoig #5 NinjaBoig
#2 Los anuncios "normales" también apestan, así que no veo ningún problema...
#14 Eukherio
#2 Además están adaptados a los formatos que soporta la IA actualmente, con lo que tienen muchos cortes y escenas sueltas con diferentes personajes. Yo sospecho que el único propósito detrás de la mayoría es intentar hacer que el anuncio parezca un anuncio, porque se olvidan al segundo, incluso el de Coca Cola, que es un poco más elaborado y consistente es "solo camiones de Coca-Cola pasando y animales mirando desde lejos sin interactuar".
Ramen #9 Ramen
Justo hoy leía esto www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401225000866 sobre la desconfianza que tienen los compradores hacia productos y servicios que usan IA en sus campañas publicitarias frente los que no lo hacen.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#9 A mi lo de Amazon cuando le preguntas algo y te responde su IA Rufus, me mosquea mucho.
Findeton #4 Findeton
Me parece genial.
#15 poxemita
En unos años los de "la ceja" serán los de ^.
NinjaBoig #13 NinjaBoig
#11 Ya, dejarán de necesitar el 99% del personal para hacer anuncios, series, películas,...
Solo un buen director de IA, un buen narrador que sepa usarla (o ni eso) y listo.
Los que mandan en temas de derechos se forrarán aún más.
Ya imagino Dragon Ball, El Silmarillion y tantísimos clásicos hechos con IA... :-O

Pero lo más gracioso es q los q crearon el monstruo perderán su trabajo, su conocimiento se volverá cada vez más inútil :-D
Tan inteligentes, y tan insensatos... :roll:
NinjaBoig #3 NinjaBoig
Pronto tendremos series, videojuegos y todo tipo de programas creados con poquísimo tiempo y presupuesto.
Irónicamente, la IA les quitará el trabajo a los informáticos xD
#11 yukatan
#3 pues algo me dice que los que han hecho esos anuncios no eran informáticos. Los que habla la noticia son más, editores digitales, tecnicos de sonido, animadores etc etc.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#7 Problema de mierda, relacionado con historia de mierda
Mierda para todos
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
8 de Junio de 1811, Inglaterra, ciudad de Nottingham pasado el medio día:
"Espera, espera ¿Me dices que el patrón va a hacer telas con máquinas dejando a la gente sin trabajo?"  media
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
#6 Felicidades por la analogia de mierda con los luditas, nadie la habia usado aun.
