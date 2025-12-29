La inteligencia artificial irrumpe en la publicidad: anuncios hiperrealistas, ahorro de costes y recortes de empleo  

El 60% de las empresas europeas del sector ya usa la IA para generar contenido, según un estudio de IAB Europe. Puede que no lo hayamos notado, pero muchos de los anuncios que estamos viendo estas Navidades están generados íntegramente con inteligencia artificial. Una tecnología que ya no es cosa del futuro, sino una realidad que está transformando —y sacudiendo— al sector publicitario. Un Papá Noel atrapado en un atasco con el sello de McDonald's o un bolso de lujo de Valentino que se funde con el cuerpo humano.