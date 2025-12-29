La inteligencia artificial irrumpe en la publicidad: anuncios hiperrealistas, ahorro de costes y recortes de empleo  

El 60% de las empresas europeas del sector ya usa la IA para generar contenido, según un estudio de IAB Europe. Puede que no lo hayamos notado, pero muchos de los anuncios que estamos viendo estas Navidades están generados íntegramente con inteligencia artificial. Una tecnología que ya no es cosa del futuro, sino una realidad que está transformando —y sacudiendo— al sector publicitario. Un Papá Noel atrapado en un atasco con el sello de McDonald's o un bolso de lujo de Valentino que se funde con el cuerpo humano.
| etiquetas: inteligencia , artificial. irrumpe , publicidad , ahorro , costes
Otra cosa es que ya es casi seguro que en cuestión de años dejaremos de ser capaces detectarlo.
Espero que las IA empiecen a comprar productos
Solo un buen director de IA, un buen narrador que sepa usarla (o ni eso) y listo.
Los que mandan en temas de derechos se forrarán aún más.
Ya imagino Dragon Ball, El Silmarillion y tantísimos clásicos hechos con IA...
Pero lo más gracioso es q los q crearon el monstruo perderán su trabajo, su conocimiento se volverá cada vez más inútil
Tan inteligentes, y tan insensatos...
Irónicamente, la IA les quitará el trabajo a los informáticos
Mierda para todos
"Espera, espera ¿Me dices que el patrón va a hacer telas con máquinas dejando a la gente sin trabajo?"