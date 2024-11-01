El insulto es una trampa

La ultraderecha lleva usándolo desde siempre, pero en cierta medida ha calado en prácticamente todos los discursos políticos: escava la trinchera y neutraliza al contrincante para que no entre en el debate. Ya no importa si nuestra sociedad está construida sobre injusticias económicas, que el empresario se lucre explotándote o el rentista y el banquero saqueándote. La exclusión y el racismo cultural hace que aquellos que han sido humillados por el sistema, explotados, saqueados o llevados a la pobreza, tengan una forma de reconocimiento social.
"casi todas las corrientes ideológicas lo han usado, incluso contra las propias líneas de la derecha. Ejemplos como – Abascal sí que es un vago- o -los obreros de derechas son retrasados mentales- no son raras de escuchar, incluso de la boca de quién escribe estas líneas."
Los políticos son un reflejo de la sociedad, o la sociedad de los políticos quien sabe. Disfrazan una pobreza intelectual tremenda con el insulto fácil. Debates que caben en un tweet.… » ver todo el comentario