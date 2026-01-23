Del instinto a la teoría: una izquierda en busca de sí misma [en]

Es hora de volver a aprender el marxismo, el socialismo y las luchas de izquierda de todo el mundo; de extraer lecciones de las luchas pasadas y presentes contra la opresión; y de resistir al capitalismo protofascista que, una vez más, amenaza nuestras vidas y comunidades. Son demasiados los que han perdido su brújula moral e ideológica, moldeada por los mismos sistemas a los que pretenden desafiar.