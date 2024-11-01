edición general
Instan a China a demandar a la realeza japonesa por su papel en los crímenes de la Unidad 731 (ENG)

El difunto emperador Hirohito de Japón debería rendir cuentas ante el derecho internacional por los crímenes de la Unidad 731 , según académicos chinos que dicen que el gobernante en tiempos de guerra autorizó el infame programa pero fue protegido del procesamiento por la política estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la rendición de Japón, la evidencia de sus crímenes fue destruida sistemáticamente por orden de Hirohito,

Gry #1 Gry
¿Y a la británica por obligarles a punta de cañón a comprar drogas? :roll:
#2 Ricochet
Realeza cuando es un Imperio? (de ahí que sea Emperador, y no Rey)
