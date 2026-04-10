Se instala en Dinamarca el primer aerogenerador marino del mundo elaborado con acero de bajas emisiones y palas reciclables

En total, 36 torres utilizarán acero de bajas emisiones mientras que 40 turbinas incorporarán 120 palas reciclables. Con iniciativas como Thor, la industria eólica no solo aumenta su capacidad de generación, sino que avanza hacia un modelo más sostenible, donde la innovación tecnológica apunta a cerrar el ciclo de vida de sus propios materiales. Hacia una economía circular en la eólica El consejero delegado de eólica marina de RWE, Sven Utermöhlen, subraya que la energía eólica ya cuenta con una de las menores huellas de carbono del sector.
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Siguen existiendo emisiones asociadas a los materiales y a la fabricación. Dicho eso, en este caso concreto el fabricante habla de una reducción de al menos el 63% en las placas de acero de la torre frente al acero convencional, y se destaca que el proyecto incorpora también palas de rotor reciclables como parte de su apuesta por la circularidad.
La propia noticia, por tanto, apunta a una mejora real de huella de carbono, no a una solución perfecta ni a un aerogenerador ya 100% reciclable.