Se instala en Dinamarca el primer aerogenerador marino del mundo elaborado con acero de bajas emisiones y palas reciclables

En total, 36 torres utilizarán acero de bajas emisiones mientras que 40 turbinas incorporarán 120 palas reciclables. Con iniciativas como Thor, la industria eólica no solo aumenta su capacidad de generación, sino que avanza hacia un modelo más sostenible, donde la innovación tecnológica apunta a cerrar el ciclo de vida de sus propios materiales. Hacia una economía circular en la eólica El consejero delegado de eólica marina de RWE, Sven Utermöhlen, subraya que la energía eólica ya cuenta con una de las menores huellas de carbono del sector.