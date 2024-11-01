La inspiradora historia de la mujer que tiene un récord de supervivencia de 38 años tras recibir un doble trasplante de corazón y pulmón

Una mujer se ha convertido en la paciente de trasplante de corazón y pulmón combinado que más tiempo ha vivido en Reino Unido. Katie Mitchel fue operada hace 38 años, cuando apenas tenía 15 años, después de ser diagnosticada con una extraña enfermedad conocida como el síndrome de Eisenmenger. Ella señala que en el aniversario de su trasplante ella ha pensado mucho en su donante. "Solo sé que era una mujer joven. Su familia tomó la decisión de donar sus órganos en un momento muy doloroso para ellos. Por eso estoy muy agradecida", dice.