Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Inspección de Trabajo ha sancionado a la filial española del operador rumano DIGI, tras una denuncia presentada por CGT Andalucía, debido a las malas prácticas en materia de registro de jornada así como la obligación forzosa de trabajar fines de semana y festivos. Este incidente se suma al conflicto abierto que tiene la operadora rumana desde que se anunció el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para la firma de un convenio de ámbito nacional señalado por plantilla y sindicatos menores como un empeoramiento grave de las condiciones laborales.
| etiquetas: digi , convenio , sindicalismo , abusos , trabajo , laboral , protesta
