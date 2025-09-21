Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Inspección de Trabajo ha sancionado a la filial española del operador rumano DIGI, tras una denuncia presentada por CGT Andalucía, debido a las malas prácticas en materia de registro de jornada así como la obligación forzosa de trabajar fines de semana y festivos. Este incidente se suma al conflicto abierto que tiene la operadora rumana desde que se anunció el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para la firma de un convenio de ámbito nacional señalado por plantilla y sindicatos menores como un empeoramiento grave de las condiciones laborales.