Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Inspección de Trabajo ha sancionado a la filial española del operador rumano DIGI, tras una denuncia presentada por CGT Andalucía, debido a las malas prácticas en materia de registro de jornada así como la obligación forzosa de trabajar fines de semana y festivos. Este incidente se suma al conflicto abierto que tiene la operadora rumana desde que se anunció el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para la firma de un convenio de ámbito nacional señalado por plantilla y sindicatos menores como un empeoramiento grave de las condiciones laborales.

mecheroconluz #6 mecheroconluz
CCOO y UGT, la misma mierda es.
2
Free_palestine #7 Free_palestine
#6 corrupciones obreras y OJT :troll:
0
Torrezzno #1 Torrezzno
Pfff, entre lo de los bloqueos de la liga y ahora esto estoy por mirar alternativas a Digi. Espero que les metan un buen puro
0
SMaSeR #4 SMaSeR *
A parte de lo evidente también es un " truco " para joderte por penalización. Me explico por que me ha pasado recientemente.

Se acabo mi oferta y permanencia con Orange y no me hicieron una oferta para que me quedase, de hecho me cobraron full un mes y por eso me piré.
Mire ofertas tal y me decante por una de Vodafone. Les llame a las 19 un viernes (yo esperaba que durante la semana siguiente viniesen). Pues me vino el técnico el sábado por la mañana a las 10 a ponerme todo ya. A…   » ver todo el comentario
1
neo1999 #8 neo1999
#4 Sí pasa. Te hacen la instalación tan rápido que no hay tiempo de recular. En mi caso lo tenía claro y no quería volver a Movistar pero me sorprendió la rapidez.
0
#3 harverto
Ya me extrañaba a mí que veía camionetas de digi por todas partes, todos los días
0
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Los cocos y los ojetes siempre en primera línea de la lucha obrera.
...o lo que sea que ellos entiendan esto.
0
#5 Jarod_mc
La cantidad de mierda que tiene que esconder esa basura de empresa, el día que se destape va a llegar la mierda a Australia
0

