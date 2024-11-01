Inseguridad, precariedad y opacidad, así trabajan los riders en Europa

Sometidos a algoritmos desconocidos, sin protección social o sindical y con unas condiciones de trabajo precarias. Estas son las características que definen el trabajo de los riders en Europa y que los diferencia frente a otros tipos de trabajos realizados a través de plataformas digitales, según un estudio realizado conjuntamente por las Áreas de Estadística, Organización de Empresas y Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba y que pone en evidencia la necesidad de un marco regulatorio propio para los estos trabajadores. El estudio identifica y diferencia a los riders dentro de la economía de plataformas o gig economy, un modelo laboral de trabajos temporales, flexibles y de corta duración gestionados principalmente a través de plataformas digitales. La gig economy abarca una gran variedad de trabajos, no solo riders, sino también diseño gráfico, programación, consultoría, traducción... La característica principal que diferencia a los riders del resto, además del desplazamiento necesario para cumplir su trabajo, es que tienen unas condiciones laborales más precarias