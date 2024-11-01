edición general
Inseguridad, precariedad y opacidad, así trabajan los riders en Europa

Sometidos a algoritmos desconocidos, sin protección social o sindical y con unas condiciones de trabajo precarias. Estas son las características que definen el trabajo de los riders en Europa y que los diferencia frente a otros tipos de trabajos realizados a través de plataformas digitales, según un estudio realizado conjuntamente por las Áreas de Estadística, Organización de Empresas y Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba y que pone en evidencia la necesidad de un marco regulatorio propio para los estos trabajadores. El estudio identifica y diferencia a los riders dentro de la economía de plataformas o gig economy, un modelo laboral de trabajos temporales, flexibles y de corta duración gestionados principalmente a través de plataformas digitales. La gig economy abarca una gran variedad de trabajos, no solo riders, sino también diseño gráfico, programación, consultoría, traducción... La característica principal que diferencia a los riders del resto, además del desplazamiento necesario para cumplir su trabajo, es que tienen unas condiciones laborales más precarias

Pero en España no se le había metido ya mano al problema?
