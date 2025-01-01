Un inquilino de Airbnb gastó casi 1.300 euros en luz: se dedicó a minar criptomonedas y la jugada le salió muy bien

Una factura de luz de 1.290 euros. Cuando la propietaria de un alojamiento de Airbnb revisó el cargo de electricidad de su vivienda se quedó patidifusa. Su huésped había consumido electricidad por valor de casi 1.300 euros en las tres semanas que había estado alojado en su vivienda. El motivo por el que llegó a hacer un consumo tan elevado tiene doble “justificación”: instaló una estación de carga para vehículos eléctricos y, además, estuvo minando criptomonedas con diez ordenadores.
Suena a invent, la verdad
Xataka linkando a genbeta que se hace eco de una noticia en ABC sobre lo que dice alguien en TikTok….
Además de que no da ni un solo dato de quien, donde, cuando… es todo invent. Me juego la cuenta
8kW*24*7*3= 4032KW * 0.20€/KW= 806€... Posible es, para que salgan las cuentas tiene que tener una tarifa de luz carísima y encima tener una potencia máxima contratada de 10 o más. Si es un chalet grande... puede ser.
Que es falso, pues casi seguro… y más viniendo de esos Medios que acaban en esa confiable fuente que es un tiktok
Eso si, os estáis quedando en la punta del dedo... Porque como sistema para joder dueños de Airbnb lo veo delicioso.
Como va a favor de sesgo, hay que creerse algo que no se sostiene
Ala, Chao!
Poco nos pasa para las cabecitas que hay por ahí…
Por cierto soy casero y Airbnb no es dar alojamiento, Airbnb es una lacra.
Lo normal son acometidas bifasicas de 240V a 100A y 240V a 200A "120v monofasico 208/240 bifasico" y si eso son las acometidas domesticas, por eso cada 3 postes de la luz tienen un transformador.
Haz el calculo 240*200 son 48Kw.
Es en Europa que tenemos acometidas pequeñas y pagamos por potencia contratada
¿240 o 110V?
Monofasico, entre fase y neutro 120/110v y entre fases 208/240V
En funcion del electrodomestico.
Normalmente lavadoras, secadoras electricas, calentadores... y demas son Bifasicas
Alli llegan 3 cables, neutro, fase1 y fase2, que estan desfasadas a 180°
Viendo tu comentario entiendo que su utilidad real es para instalaciones donde se usan 110v. Asi si, puedes tener 110v y 220v.
Por otro lado si. Lo de reciclar artículos entre blogs de Webedia... Pues eso.
contratado 15kW de potencia (máximo monofásica residencial)
24 horas * 15 días * 15kW = 5400 kWh de consumo.
Plan estable (precio fijo) de Iberdrola -> 0,187375€ kWh.
1011,82€ + IVA + impuesto eléctrico + movidas adicionales... 1285€ aproximadamente.
Conclusión, es técnicamente posible gastar eso.
Los precios no parecen variar tanto.
austinenergy.com/rates/residential-rates
Energy Charge (¢ per kWh)
Tier 1: 0 – 300 kWh 4.106¢
Tier 2: 301 – 900 kWh 5.138¢
Tier 3: 901 – 2,000 kWh 7.525¢
Tier 4: > 2,000 kWh 10.884¢
a la señora, es un riesgo que se corre al alquilar. si no has tomado las medidas pertinentes para hacerle cargo al inquilino de un uso indebido de las instalaciones es problema suyo.
tambien me pregunto que contrato tendrá de luz como para poder poner 10 ordenadores (que no se si tendrian grafica o no) como para que no le saltaran el diferencial por sobrepasar la potencia maxima.