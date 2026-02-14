edición general
Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Aralmar oferta 194.000 euros por una vivienda y unos terrenos en Ibiza que pueden costar dos millones. En el listado hay inmuebles en Madrid, fincas en Tarifa y pisos de lujo en Marbella y Sotogrande. La Audiencia Nacional debe autorizarlo. Una empresa con sede en Zaragoza, Inversiones Aralmar, ha hecho una curiosa oferta a la Audiencia Nacional para quedarse con la mayoría de las propiedades inmobiliarias que fueron embargadas al líder de la trama Gürtel, Paco Correa, que arrastra ya varias condenas por este importante caso de corrupción que

#5 Marisadoro
#6 Marisadoro
(F. Correa) Tras cumplir casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado. El caso ha sido tan complejo que en octubre de 2025 (16 años después de las primeras detenciones) se celebró el último de los 12 juicios que ha generado.
#1 reithor
¿Esas cosas no tienen que subastarse en caso de que haya embargo por no cumplir con la multa condenada?
josde #3 josde
#1 Yo creía que si, ademas ofrecer esa cantidad por 44 propiedades me parece un engaño y un mangoneo por parte de esa inmobiliaria.
#7 dclunedo
#3 Las subastas del estado son una pantomima controladas por una mafia que se dedica a ellas. Otro "chiringuito" montado para los amigos....
#4 Top_Banana
Vamos no me jodas. Con 6 millones no pagas la parcela de Ibiza.
#2 rogerillu
Por qué no les pagan con dinero público para que se lo queden?
