Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Aralmar oferta 194.000 euros por una vivienda y unos terrenos en Ibiza que pueden costar dos millones. En el listado hay inmuebles en Madrid, fincas en Tarifa y pisos de lujo en Marbella y Sotogrande. La Audiencia Nacional debe autorizarlo. Una empresa con sede en Zaragoza, Inversiones Aralmar, ha hecho una curiosa oferta a la Audiencia Nacional para quedarse con la mayoría de las propiedades inmobiliarias que fueron embargadas al líder de la trama Gürtel, Paco Correa, que arrastra ya varias condenas por este importante caso de corrupción que