Inmigración y mercado de trabajo en España (III): la inmigración africana

La inmigración de origen africano en España supone un 17% del total y un 20% de la procedente de fuera de la Unión Europea (UE). La inmigración marroquí supone casi tres cuartas partes del total de la inmigración africana. Su nivel educativo medio es el menor de entre todos los grupos de inmigrantes: una quinta parte no terminó la educación primaria y sólo una décima parte tiene un título universitario.