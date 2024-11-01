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Inmigración y mercado de trabajo en España (III): la inmigración africana

Inmigración y mercado de trabajo en España (III): la inmigración africana

La inmigración de origen africano en España supone un 17% del total y un 20% de la procedente de fuera de la Unión Europea (UE). La inmigración marroquí supone casi tres cuartas partes del total de la inmigración africana. Su nivel educativo medio es el menor de entre todos los grupos de inmigrantes: una quinta parte no terminó la educación primaria y sólo una décima parte tiene un título universitario.

| etiquetas: inmigración , africana , trabajo
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7 comentarios
8 2 0 K 92 cultura
Kyoko #2 Kyoko
Es la inmigración con mayores debilidades en su incorporación al mercado de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres inmigrantes marroquíes: sólo el 42% de ellas trabaja o busca trabajo.

Su tasa de paro es la más alta, especialmente en el caso de los inmigrantes marroquíes (27%): triplica la de los autóctonos (8%) y es mucho más alta que la de los subsaharianos (16%).

la baja tasa de integracion laboral de las mujeres marroquies es preocupante. Si las mujeres no trabajan, se integran poco y es mas probable (estadisticamente) que sus hijos tengan malos resultados escolares (que tambien se comenta en el envio). El velo no es inocuo, sino que es un indicador de mentalidad sexista
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D303 #3 D303 *
#2 Pues estos son los que le roban el trabajo a los próceres lideres de Vox. Así que niños imaginar que puede pasar si llegan al JoVierno
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manzitor #6 manzitor
#2 Las mujeres magrebíes tienen más puntos para la exclusión. Una cultura machista que la relega a la casa y cuidado de los hijos, menos relación social que dificulta el aprendizaje del idioma y en consecuencia de todo lo anterior, más tasa de desempleo, lógicamente
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plutanasio #7 plutanasio
#6 Y qué hacemos? Las obligamos a que salgan a la calle? Porque ellas defienden sus costumbres a hierro. Me acuerdo hace años una entrevista a una egipcia que se quitó el velo, empezó a ser activista y tuvo que salir de Egipto que en su casa la que peor lo llevó fue su madre, que para ella había sido la mayor desgracia que su hija se quitase el velo.
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Narmer #1 Narmer
Y por eso son mayoritarios en los trabajos peor pagados y peores condiciones.

Niños, estudiad.
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#4 Cincocuatrotres
Hablar de inmigracion en meneame es una perdida de tiempo o de karma
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manzitor #5 manzitor
#4 No debería si no es propaganda o bulos, en los que la inmigración suele ser diana. Como fenómeno social y económico es interesante, y este articulo lo es.
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menéame