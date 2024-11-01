Inmigración y mercado de trabajo en España (III): la inmigración africana

La inmigración de origen africano en España supone un 17% del total y un 20% de la procedente de fuera de la Unión Europea (UE). La inmigración marroquí supone casi tres cuartas partes del total de la inmigración africana. Su nivel educativo medio es el menor de entre todos los grupos de inmigrantes: una quinta parte no terminó la educación primaria y sólo una décima parte tiene un título universitario.
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Su tasa de paro es la más alta, especialmente en el caso de los inmigrantes marroquíes (27%): triplica la de los autóctonos (8%) y es mucho más alta que la de los subsaharianos (16%).
la baja tasa de integracion laboral de las mujeres marroquies es preocupante. Si las mujeres no trabajan, se integran poco y es mas probable (estadisticamente) que sus hijos tengan malos resultados escolares (que tambien se comenta en el envio). El velo no es inocuo, sino que es un indicador de mentalidad sexista
Niños, estudiad.