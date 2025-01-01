Se inicia la limpieza en San Pedro de Cansoles tras el fuego

El pueblo más afectado por las llamas, San Pedro de Cansoles donde han ardido al menos 17 casas, comienza las labores de retirada de escombros, mientras que el resto de focos permanecen bajo control gracias a la tregua nocturna y al despliegue de medios aéreos y terrestres. El delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, aseguró que la noche ha sido «tranquila» en la provincia, lo que ha permitido avanzar en la extinción de los incendios de la Montaña Palentina. En San Pedro de Cansoles, el pueblo más golpeado por las llamas,