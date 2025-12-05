edición general
Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres posibles homicidios imprudentes

También se le investiga por 25 presuntos casos de lesiones en el mismo centro hospitalario

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la barrera para ser inhabilitado estaba en 24 y él la ha superado al llegar a 25 presuntos casos? han tenido que esperar a todo este número de casos para inhabilitarle? en cualquier otra empresa privada a la primera estaría en la calle, en una empresa pública hay que seguir aguantándolo hasta el infinito o qué? vamos a echar la culpa de esto también a la sanidad privada y a IDA?
autorun #2 autorun
Cuanto daño están haciendo las universidades privadas.
alcama #3 alcama
#2 En la noticia no dice nada de donde estudió este sujeto, así que reportado por bulo
