Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres posibles homicidios imprudentes
También se le investiga por 25 presuntos casos de lesiones en el mismo centro hospitalario
#1
YSiguesLeyendo
la barrera para ser inhabilitado estaba en 24 y él la ha superado al llegar a 25 presuntos casos? han tenido que esperar a todo este número de casos para inhabilitarle? en cualquier otra empresa privada a la primera estaría en la calle, en una empresa pública hay que seguir aguantándolo hasta el infinito o qué? vamos a echar la culpa de esto también a la sanidad privada y a IDA?
1
K
19
#2
autorun
Cuanto daño están haciendo las universidades privadas.
0
K
8
#3
alcama
#2
En la noticia no dice nada de donde estudió este sujeto, así que reportado por bulo
1
K
5
