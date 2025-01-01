·
Inglaterra ha experimentado en 2025 la primavera más seca en más de cien años
Los científicos advierten que el cambio climático provocado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, sean más intensos y frecuentes.
etiquetas
sequía
inglaterra
actualidad
1 comentarios
#1
VotaAotros
Pues en España ha sido al revés. Ha llovido este año por todos los demás.
