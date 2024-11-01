edición general
INGESA adquirió sin concurso público fármacos por casi 27 millones entre 2022 y 2023

El último informe del Tribunal de Cuentas señala que el 49% de las provisiones de la farmacia del Hospital de Ceuta se obtuvieron sin cumplir con el procedimiento ordinario, y advierte de que la práctica vulnera la Ley de Contratos.

Top_Banana #6 Top_Banana
#5 Como bien has podido leer, las prácticas se remontan a 2016.

Con uno que se hace llamar M.Rajoy.
Top_Banana #2 Top_Banana
Sí, gobierna el PP.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #3 La Sanidad en Ceuta y Melilla la lleva el Ministerio de Sanidad, no está transferida.

Lo podíais haber visto en la foto que ilusta la noticia :-D

O haber leído la noticia:
Cuando el uso de compras directas de productos farmacéuticos fue “muy relevante” en Ceuta y Melilla, la responsabilidad del Ministerio de Sanidad recaía en el socialista José Manuelo Miñones. Mónica García, de Sumar, fue nombrada ministra ya en noviembre de 2023, al término del periodo fiscalizado por el Tribunal (2022 y 2023).
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Que se lo pregunten al cabo de regulares que lleva el negociado,
Cehona #3 Cehona
#1 ¿Otro con Maserati?
