INGESA adquirió sin concurso público fármacos por casi 27 millones entre 2022 y 2023

El último informe del Tribunal de Cuentas señala que el 49% de las provisiones de la farmacia del Hospital de Ceuta se obtuvieron sin cumplir con el procedimiento ordinario, y advierte de que la práctica vulnera la Ley de Contratos.
Cuando el uso de compras directas de productos farmacéuticos fue “muy relevante” en Ceuta y Melilla, la responsabilidad del Ministerio de Sanidad recaía en el socialista José Manuelo Miñones. Mónica García, de Sumar, fue nombrada ministra ya en noviembre de 2023, al término del periodo fiscalizado por el Tribunal (2022 y 2023).