Ingenieros del MIT crean bacterias que convierten botellas de plástico en medicamentos, combustible o electricidad

Investigadores del MIT y la Universidad de Illinois han creado una "factoría microbiana programable" capaz de convertir residuos plásticos en productos de alto valor. El sistema utiliza la bacteria Pseudomonas putida, modificada genéticamente para descomponer el plástico PET —el de las botellas— en piruvato. Este compuesto es luego procesado por distintos microorganismos especializados, cada uno capaz de producir un producto diferente: biopolímeros, enzimas medicinales, combustibles o incluso electricidad. La clave es que el sistema es "program
| etiquetas: ciencia , tecnología