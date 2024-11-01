El ingeniero de la presa de la Generalitat pidió desalojos la noche de la dana y alertó de un "punto de debilidad"

E-mails incorporados a la causa revelan que los responsables de la infraestructura no eran “capaces de determinar si la presa está vertiendo por coronación” a Sot de Chera, donde fallecieron un padre y su hijo. Alberto C. C., ingeniero del Grupo Typsa encargado de la presa de Buseo, de titularidad autonómica, alertó la noche de la dana de que existía un “punto de debilidad” en uno de los estribos de la infraestructura hidráulica. Así se desprende de un correo electrónico que envió al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat