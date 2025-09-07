Informe de think tank expone colonización estadounidense de la mente

La colonización de la mente, indicó, constituye un dominio mental basado en la desigualdad y destinado a perpetuarla. Con el desarrollo y mejora de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los intentos estadounidenses de colonizar la mente operan de forma más encubierta y tienen objetivos más extensos, de ahí la necesidad mayor de que toda la gente amante de la paz preste atención y esté vigilante. El informe, revela el grave daño que la colonización estadounidense de la mente ha generado a la paz y el desarrollo mundiales.