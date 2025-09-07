edición general
Informe de think tank expone colonización estadounidense de la mente

La colonización de la mente, indicó, constituye un dominio mental basado en la desigualdad y destinado a perpetuarla. Con el desarrollo y mejora de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los intentos estadounidenses de colonizar la mente operan de forma más encubierta y tienen objetivos más extensos, de ahí la necesidad mayor de que toda la gente amante de la paz preste atención y esté vigilante. El informe, revela el grave daño que la colonización estadounidense de la mente ha generado a la paz y el desarrollo mundiales.

www.spanish.xinhuanet.com/20250907/aabfe1b0d6ac4439b2973e81859db00c/c. ESPECIAL: Comunicadores latinoamericanos llaman a contar historias con sello propio junto a China
El Instituto Xinhua, un think tank afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua, publicó un informe titulado "Colonización de la Mente: Los Medios, Raíces y Peligros Globales de la Guerra Cognitiva de Estados Unidos", que brinda un profundo análisis de los hechos históricos, el complejo sistema operativo y los peligros globales de largo alcance de la colonización mental estadounidense.
El reporte, presentado durante el Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global 2025 hoy…
