La Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China publicó el domingo un informe sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos en 2024.
"Laviolencia armada amenazaba vidas y la brutalidad policial persistía en un total desprecio por las vidas humanas. El número de muertos por violencia armada siguió siendo elevado. Frecuentes tiroteos masivos y tiroteos en escuelas han asolado la nación. En 2024, hubo 503 tiroteos masivos y 45 tiroteos escolares en Estados Unidos. Más de 40.000 estadounidenses murieron..."
Resumen
2024, como año electoral en Estados Unidos, fue un año de especial preocupación que se caracterizó por el agravamiento de los conflictos políticos y la división social. Este panorama ofrece una oportunidad para revisar de manera intensiva el estado de los derechos humanos en el país.
El dinero controla la política estadounidense, con intereses partidistas por encima de los derechos de los votantes. El gasto total para el ciclo electoral estadounidense de 2024 superó los 15.900 millones de dólares, estableciendo una vez más un nuevo récord para el alto costo de las campañas políticas estadounidenses. Los grupos de interés, que operan en las "zonas grises" fuera del alcance efectivo de las actuales leyes de campaña estadounidenses, utilizaron dinero para manipular deliberadamente la lógica fundamental y el funcionamiento real de la política estadounidense. Los partidos Republicano y Demócrata manipulan los distritos electorales de maneras muy distorsionadas para elegir a sus votantes, al tiempo que diseñan meticulosamente composiciones de votantes que favorecen sus propias posibilidades de ganar.
Estados Unidos La Corte Suprema, en una decisión de 6 a 3, revocó un fallo de un tribunal inferior que había determinado que un plan de redistribución de distritos suprimía los derechos de voto de los votantes afroamericanos, respaldando efectivamente acciones políticas que suprimen la participación de los votantes. De hecho, la decisión de la Corte Suprema respaldó una acción política que reprimió a los votantes. 24 estados han aprobado leyes de supresión de votantes, mientras que 17 estados han aprobado leyes de identificación de votantes nuevas o más estrictas. Como resultado, grandes grupos como las personas mayores, las minorías, las personas con discapacidad, los votantes de bajos ingresos y los estudiantes enfrentan oportunidades limitadas o privadas para ejercer su derecho al voto.… » ver todo el comentario