Informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos en 2024(texto completo,ingles)

La Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China publicó el domingo un informe sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos en 2024.



"Laviolencia armada amenazaba vidas y la brutalidad policial persistía en un total desprecio por las vidas humanas. El número de muertos por violencia armada siguió siendo elevado. Frecuentes tiroteos masivos y tiroteos en escuelas han asolado la nación. En 2024, hubo 503 tiroteos masivos y 45 tiroteos escolares en Estados Unidos. Más de 40.000 estadounidenses murieron..."