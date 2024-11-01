edición general
22 meneos
20 clics
Un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042

Un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042

Un informe técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria advirtió de que los 216 millones de euros -que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) elevó posteriormente otros 40 millones de euros más- para privatizar servicios sanitarios con el hospital religioso Santa Clotilde de Santander tendrá repercusión en “todo el sector público” de la comunidad “para los próximos ejercicios presupuestarios”.

| etiquetas: cantabria , privatización sanitaria , hospital santa clotilde
19 3 0 K 195 actualidad
3 comentarios
19 3 0 K 195 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
Nada que no se pudiera esperar del tradicional concepto parasitario del Estado o las CCAA por parte del PP, vampirizando gigantescos recursos públicos en beneficio de la escoria de siempre. Encima con contratos blindados durante décadas para asegurar el latrocinio.

Fachitieso, sigue votando esta gentuza, que te lo premiarán con una sanidad tercermundista, pero que no te vaya a robar un comunista. :troll:
6 K 87
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Lástima que los planes a largo plazo del PP se limiten a esquilmar lo público.
0 K 11
sotillo #3 sotillo
Así si cambia el gobierno no pueden revertir la situación y pueden decir que todos son iguales
2 K 43

menéame