Un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042

Un informe técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria advirtió de que los 216 millones de euros -que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) elevó posteriormente otros 40 millones de euros más- para privatizar servicios sanitarios con el hospital religioso Santa Clotilde de Santander tendrá repercusión en “todo el sector público” de la comunidad “para los próximos ejercicios presupuestarios”.
| etiquetas: cantabria , privatización sanitaria , hospital santa clotilde
Fachitieso, sigue votando esta gentuza, que te lo premiarán con una sanidad tercermundista, pero que no te vaya a robar un comunista.